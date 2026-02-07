Acessibilidade

07 de Fevereiro de 2026

Tempo

Tempo firme e calor marcam o sábado em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e podem chegar aos 34°C no período da tarde

Redação

Publicado em 07/02/2026 às 07:46

Atualizado em 07/02/2026 às 07:52

O Pantaneiro

Após uma semana bem chuvosa, os moradores de Aquidauana e Anastácio irão enfrentar um dia de tempo firme neste sábado. De acordo com as previsões, não há expectativa de chuva ao longo do dia, o que mantém o clima seco e estável na região.

As temperaturas devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e podem chegar aos 34°C no período da tarde, exigindo atenção redobrada com a hidratação e a exposição prolongada ao sol, especialmente nos horários mais quentes.

O céu deve permanecer com poucas nuvens, favorecendo atividades ao ar livre, mas também intensificando a sensação de calor. Especialistas recomendam o uso de protetor solar e roupas leves para minimizar os efeitos das altas temperaturas.

Com a ausência de chuvas, a umidade do ar tende a ficar mais baixa, o que pode causar desconforto, principalmente para crianças e idosos. A orientação é manter ambientes ventilados e ingerir bastante líquido ao longo do dia.

