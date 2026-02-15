Acessibilidade

15 de Fevereiro de 2026 • 10:32

Tempo firme e calorão em Aquidauana anima foliões para o Pirafolia

A previsão indica um dia de tempo firme e calor, com temperaturas já altas desde as primeiras horas da manhã

Redação

Publicado em 15/02/2026 às 07:36

Atualizado em 15/02/2026 às 07:43

O clima em Aquidauana promete colaborar com a festa neste domingo, 15 de fevereiro, no 2° e último dia do Pirafolia, em Piraputanga. De acordo com dados do site Climatempo, a temperatura deve oscilar entre 23 °C e 34 °C, com sol e sem previsão de chuva — um cenário que favorece a programação de carnaval ao ar livre e atividades dos foliões durante todo o dia.

A previsão indica um dia de tempo firme e calor, com temperaturas já altas desde as primeiras horas da manhã e sensação ainda mais elevada à tarde, quando os termômetros podem chegar perto dos 34 °C. A ausência de chuva e a predominância de céu claro ou parcialmente nublado devem garantir um cenário ideal para quem pretende aproveitar os blocos, shows e atrações do evento sem preocupações meteorológicas.

Esse padrão climático reforça a expectativa de público nesta reta final do Pirafolia, com famílias e foliões prontos para curtir os desfiles e apresentações ao som de muita música e alegria.

