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Meteorologia

Tempo firme e tarde de calor marcam esta quinta-feira em Aquidauana

Manhãs ainda continuam amenas na região pantaneira

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 07:12

Atualizado em 16/07/2026 às 07:35

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Aquidauana tem previsão de tempo aberto nesta quinta-feira / O Pantaneiro

A previsão do tempo indica que esta quinta-feira (16) será de sol com algumas nuvens em Aquidauana e região. Após dias de temperaturas mais amenas, o calor continua ganhando intensidade na região, embora o amanhecer ainda apresente clima agradável. Não há previsão de chuva, segundo informações do Climatempo.

Os termômetros devem variar entre 20°C nas primeiras horas do dia e 32°C durante a tarde, favorecendo um período de tempo firme. À noite, o céu permanece limpo.

A umidade relativa do ar deve alcançar 76%, enquanto os ventos sopram do quadrante leste a cerca de 11 km/h. A sensação térmica pode chegar aos 26°C nos horários mais quentes.

O sol nasceu às 06h19 e se põe às 17h19. A lua segue na fase nova.

Com a ausência de chuva e a elevação gradual das temperaturas ao longo da semana, a recomendação é manter a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor e utilizar proteção adequada durante atividades ao ar livre.

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