Tempo permanece instável neste sábado em Aquidauana e região

O Pantaneiro

O tempo instável permanece e as pancadas de chuva ainda podem atingir parte de Mato Grosso do Sul neste sábado, 9, com destaque para as regiões sul, sudoeste e central.

Para a região pantaneira as máximas previstas são de 32ºC em Coxim e Aquidauana, e 33ºC em Porto Murtinho e Corumbá.

Na região sul do Estado os termômetros não passam dos 28ºC em Ponta Porã e Dourados.

Campo Grande tem céu com algumas nuvens e registra 21ºC nesta manhã. De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a máxima pode alcançar os 27ºC neste sábado.

Outras máximas previstas para este sábado são de 27ºC em Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul, 29ºC em Maracaju, 31ºC em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Bonito, 32ºC em Costa Rica, e 35ºC em Paranaíba.

Termina no fim desta manhã o alerta do Inmet para possibilidade de temporal, válido para Campo Grande e outros 62 municípios do Estado.

No domingo o tempo volta a ficar estável, com sol e variação de nebulosidade devido ao avanço do sistema de alta pressão atmosférica. Não são descartadas chuvas em áreas isoladas.