21 de Fevereiro de 2026 • 15:37

Tempo quente deve marcar o sábado de Aquidauana e região

Muitos moradores relatam sensação térmica próxima dos 40°C nos últimos dias

Redação

Publicado em 21/02/2026 às 06:59

Atualizado em 21/02/2026 às 07:06

Você Repórter

Aquidauana amanheceu sob céu limpo neste sábado (21), com o sol predominando desde as primeiras horas da manhã. O tempo firme deve continuar ao longo de todo o dia no município de Aquidauana, sem previsão de chuva e com poucas mudanças no cenário meteorológico.

De acordo com as condições observadas nas primeiras horas do dia, não há formação de nuvens significativas na região, o que favorece a elevação rápida das temperaturas. A máxima deve permanecer acima dos 30°C durante a maior parte do período, mantendo o clima típico de verão na região pantaneira.

Apesar dos termômetros indicarem temperaturas na casa dos 30 e poucos graus, muitos moradores relatam sensação térmica próxima dos 40°C. A combinação de forte incidência solar e calor acumulado contribui para o desconforto, especialmente no período da tarde, quando a radiação atinge seu pico.

Com o tempo seco e o calor intenso, especialistas recomendam reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e utilizar protetor solar. A tendência é de que o dia siga estável, com céu aberto também durante a noite, mantendo o padrão de tempo firme em Aquidauana.

