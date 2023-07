Tempo seco segue até quarta com chegada de nova frente fria em MS

Frente fria chega ao MS / O Pantaneiro

Tempo seco segue até quarta-feira, dia 26 com a chegada de nova frente fria em Mato Grosso do Sul. Aquidauana segue com máxima de 33°C até o meio da semana, mas depois haverá certa queda de temperaturas.

A previsão é do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). Segundo o instituto, entre hoje e quarta o tempo fica estável, com sol com variação de nebulosidade devido à atuação do sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo quente e seco.

É necessário se hidratar e tomar diversos cuidados para que não haja complicações de saúde neste período. Com rápido aquecimento diurno durante o período da tarde, prevalecem os baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 15 e 35% para o estado. Por isso, recomenda-se beber

bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes e secos

do dia.

Durante a semana, estão previstas temperaturas mínimas para as regiões pantaneiras de 16 e 20°C e máximas de até 34°C.

Nova frente fria

Entre quarta-feira, dia 26 e quinta-feira, dia 27, devido à aproximação de uma frente fria oceânica juntamente com o transporte de calor e umidade, esperam-se chuvas de intensidade fraca a moderada e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul e sudoeste do estado.

Nas outras regiões do estado tempo estável com sol e variação de nebulosidade. A frente fria irá influenciar em uma pequena queda das temperaturas máximas. Esperam-se temperaturas mínimas de 18°C e máximas de 26°C na região sul do estado.

Já na região norte, mínimas de 19°C e máximas de 34°C. E na capital mínimas de 21 e máximas de 30°C., Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-30%.