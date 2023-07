Tempo segue estável nesta terça-feira em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / Ronald Regis

A previsão para esta terça-feira, 4, é de tempo estável em Aquidauana, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de uma massa de ar quente e seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a baixa umidade é resultado de um anticiclone em médios níveis da atmosfera, centrado na Bolívia, que está impedindo o retorno da umidade e a entrada de frente fria. A recomendação é beber bastante líquido e evitar exposição ao sol nos horários mais quentes.

No Pantanal, mínima de 19°C em Corumbá, e de 17°C em Aquidauana. A máxima nesta região será de 30°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 19°C e chega a 32°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, temperaturas variam entre 16°C e 32°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 13°C no amanhecer e 28°C nos horários mais quentes.