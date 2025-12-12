Acessibilidade

12 de Dezembro de 2025 • 22:24

Preocupação

Temporal atinge Aquidauana e provoca alagamentos

A chuva intensa, acompanhada de muitos raios e trovões, provocou alagamentos em ruas importantes, deixou carros ilhados e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Redação

Publicado em 12/12/2025 às 20:49

Atualizado em 12/12/2025 às 20:58

Um forte temporal atingiu Aquidauana na noite desta sexta-feira (12/12), causando transtornos em diversos pontos da cidade. A chuva intensa, acompanhada de muitos raios e trovões, provocou alagamentos em ruas importantes, deixou carros ilhados e interrompeu o fornecimento de energia elétrica em alguns bairros.

Entre as vias mais afetadas estão a Rua Assis Ribeiro, a Rua dos Ferroviários e a Avenida Pantaneta, onde a água tomou conta da pista, dificultando a passagem de veículos e pedestres. Em alguns trechos, motoristas ficaram impossibilitados de seguir caminho devido ao nível elevado da água.

Moradores relataram momentos de apreensão durante o temporal, especialmente por causa da grande quantidade de descargas elétricas e do risco de novos alagamentos. Equipes acompanham a situação e orientam a população a evitar áreas alagadas.

Rua Assis Ribeiro, no Bairro Alto, está alagada e moradores sem energia elétrica neste momento.

A Coeso emitiu um alerta à população, recomendando atenção redobrada, principalmente durante a circulação pelas ruas atingidas, além de cuidados com a rede elétrica e possíveis quedas de energia. O órgão também orienta que, em caso de emergência, os moradores acionem os serviços competentes.

Até o momento, não há informações oficiais sobre feridos, mas os prejuízos materiais ainda estão sendo avaliados. A previsão é de que as equipes continuem monitorando as áreas afetadas nas próximas horas.

