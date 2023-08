Temporal atinge Aquidauana nesta sexta e causa diversos prejuízos

Assim como em diversas cidades do país, um forte vendaval foi registrado no início da noite de sexta-feira (18) em Aquidauana (MS) e causou inúmeros prejuízos para comerciantes e moradores. A combinação de rajadas de vento, raios e chuva também acabou gerando apreensão já que foi registrado falta de energia em alguns bairros da cidade. Em um grande supermercado de Aquidauana, clientes ficaram por minutos no escuro, mas conseguiram finalizar as compras devido aos geradores instalados no estabelecimento.

Apesar da expectativa de um grande público no Encontro de Chamamezeiros, programado para ocorrer nesta sexta (18) e sábado (19) na Avenida Pantaneta, o evento foi cancelado hoje para garantir a segurança dos visitantes. Parte da grande estrutura que já havia sido montada acabou sendo destruída pela ação dos ventos fortes e muitas barracas foram parar a vários metros de distância, o que causou um prejuizo aos comerciantes que investiram para a festa e já tinham preparado os seus produtos para a venda no evento. Ainda não foi confirmado se o evento acontecerá no sábado (19).

Pela cidade, podem ser encontrados diversos galhos de árvores, fios de energia e cabos de internet rompidos. Na manhã de sábado (19) um novo levantamento dos prejuízos será realizado.

Mais cedo o O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de perigo para vendaval para 64 municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o instituto, o vento poderia variar entre 60 km/h e 100 km/h, com risco de queda de árvores, destelhamento de casas e danos gerais em edificações e plantações.

Vale lembrar que uma nova frente fria se aproxima de MS e deve derrubar as temperaturas no fim de semana.