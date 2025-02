Temporal causa destruição na Aldeia Limão Verde

Prefeitura de Aquidauana

A Aldeia Limão Verde, localizada em Aquidauana MS, foi atingida por um forte temporal que causou danos significativos à comunidade por volta das 15 horas deste sábado (08). O fenômeno, que pegou muitos moradores de surpresa, provocou a destruição de casas, com diversos imóveis ficando sem telhados, e arrancou árvores de grandes proporções, deixando um rastro de destruição pela região. A situação ainda é crítica, com muitos moradores relatando dificuldades devido à queda no fornecimento de energia elétrica.

Segundo relatos de moradores ao O Pantaneiro, o temporal foi o mais forte que já presenciaram na região. "Nunca vimos nada parecido. A chuva veio forte, o vento era tão intenso que parecia que as casas iam desabar", comentou um morador, visivelmente abalado com os danos. Em algumas ruas, árvores foram arrancadas pela raiz e dificultando o acesso à região.

Além disso, os fios de eletricidade foram atingidos o que afetou o fornecimento de energia em várias áreas da aldeia. Muitas casas ainda estão sem luz, o que tem dificultado o trabalho de limpeza e recuperação da comunidade. A falta de energia também tem causado transtornos, já que a água potável, em muitos casos, depende de bombas elétricas para abastecer as residências.

Ainda neste domingo (09) novos vendavais foram registrados na região causando ainda mais preocupação aos moradores. A previsão do tempo aponta que novas chuvas podem ocorrer nos próximos dias. Em meio à destruição, o espírito comunitário tem sido uma das principais forças para enfrentar a crise.