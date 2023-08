Temporal deixa diversas regiões de Aquidauana e Anastácio sem energia elétrica

Temporal atingiu Aquidauana e Anastácio / O Pantaneiro

Um intenso temporal atingiu a região de Aquidauana e Anastácio na noite de sexta-feira, dia 18, deixando diversas localidades sem o fornecimento de energia elétrica. As consequências do vendaval foram sentidas de maneira significativa, causando prejuízos materiais e impactando a rotina dos moradores.

Na cidade de Anastácio, especificamente no bairro Jardim Solar, tanto residências quanto estabelecimentos comerciais permanecem às escuras desde a noite anterior. A interrupção no fornecimento de energia afetou diretamente a vida dos habitantes, criando desafios e dificuldades em meio a essa situação adversa.

Em Aquidauana, a combinação de rajadas de vento, raios e chuva também gerou apreensão entre os moradores. Diversos bairros registraram a falta de energia elétrica, afetando a operação normal de casas e estabelecimentos comerciais. No entanto, medidas de contingência em alguns locais, como a presença de geradores em um supermercado da região, permitiram que os clientes finalizassem as suas compras mesmo diante do apagão momentâneo.

De acordo com informações apuradas pelo O Pantaneiro, a concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Mato Grosso do Sul, a Energisa, mobilizou um total de 11 equipes para atuar nas cidades afetadas. Os técnicos estão trabalhando para reparar transformadores e redes elétricas danificadas pelo temporal.

Nas ruas das cidades, os vestígios dos estragos causados pelo vendaval são visíveis, com galhos de árvores caídos, fios de energia rompidos e cabos de internet danificados.

Diante dessa situação de emergência energética, autoridades locais e a concessionária Energisa estão trabalhando em conjunto para resolver os problemas decorrentes do temporal. Enquanto isso, os moradores permanecem vigilantes, esperando pela restauração completa do fornecimento elétrico e pela reconstrução das áreas afetadas pelos estragos causados pela tempestade.

O Pantaneiro continuará acompanhando de perto os desdobramentos dessa situação e trará mais informações à medida que a situação evoluir.