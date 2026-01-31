Acessibilidade

31 de Janeiro de 2026 • 10:06

Buscar

Últimas notícias
X
Alerta

Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos

Redação

Publicado em 31/01/2026 às 07:51

Atualizado em 31/01/2026 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Temporal / O Pantaneiro

Um forte temporal atingiu Aquidauana e Anastácio na noite de sexta-feira (30), pegando moradores de surpresa. Mesmo sem previsão dos meteorologistas, a chuva intensa veio acompanhada de ventos fortes e grande incidência de raios, causando transtornos tanto na área urbana quanto em distritos da região.

Além da sede do município, os distritos de Camisão e Piraputanga também foram atingidos pela tempestade. A força do vento provocou quedas de árvores em diferentes pontos, mobilizando equipes para a desobstrução de vias.

No Bairro Alto, um dos principais impactos foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica. A região ficou cerca de duas horas sem luz após a explosão de um transformador, o que gerou preocupação entre os moradores. Técnicos da concessionária foram acionados para realizar os reparos e restabelecer o serviço.

Outro registro importante ocorreu na rodovia MS-450, onde a queda de uma árvore bloqueou parcialmente a passagem, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo local até a liberação da pista. Um motociclista perdeu o controle e acabou caindo na rodovia, sendo encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de outros feridos. O temporal reforça o alerta para mudanças repentinas no tempo, comuns neste período do ano, e a necessidade de atenção da população em situações de instabilidade climática.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Luto

Morre advogado aquidauanense Glaucus Alves Rodrigues

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Previsão indica calor e chance de chuva em Aquidauana nesta sexta-feira

Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino

Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro

Educação

Prefeitura avança com reforma da escola infantil na Vila Trindade

Publicidade

Meio ambiente

Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana

ÚLTIMAS

Sorte

Mega-Sena acumula novamente e prêmio principal vai a R$ 115 milhões

Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53

Despedida

Família e amigos prestam última homenagem a Selvirio de Sousa Neto

Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo