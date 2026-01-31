Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Temporal / O Pantaneiro

Um forte temporal atingiu Aquidauana e Anastácio na noite de sexta-feira (30), pegando moradores de surpresa. Mesmo sem previsão dos meteorologistas, a chuva intensa veio acompanhada de ventos fortes e grande incidência de raios, causando transtornos tanto na área urbana quanto em distritos da região.

Além da sede do município, os distritos de Camisão e Piraputanga também foram atingidos pela tempestade. A força do vento provocou quedas de árvores em diferentes pontos, mobilizando equipes para a desobstrução de vias.

No Bairro Alto, um dos principais impactos foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica. A região ficou cerca de duas horas sem luz após a explosão de um transformador, o que gerou preocupação entre os moradores. Técnicos da concessionária foram acionados para realizar os reparos e restabelecer o serviço.

Outro registro importante ocorreu na rodovia MS-450, onde a queda de uma árvore bloqueou parcialmente a passagem, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo local até a liberação da pista. Um motociclista perdeu o controle e acabou caindo na rodovia, sendo encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de outros feridos. O temporal reforça o alerta para mudanças repentinas no tempo, comuns neste período do ano, e a necessidade de atenção da população em situações de instabilidade climática.