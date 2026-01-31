Temporal surpreende Aquidauana e causa transtornos em bairros

Região do bairro Alto ficou sem energia por aproximadamente 2 horas e quedas de árvores ocorreram em diferentes pontos
Temporal / O Pantaneiro
Um forte temporal atingiu Aquidauana e Anastácio na noite de sexta-feira (30), pegando moradores de surpresa. Mesmo sem previsão dos meteorologistas, a chuva intensa veio acompanhada de ventos fortes e grande incidência de raios, causando transtornos tanto na área urbana quanto em distritos da região.
Além da sede do município, os distritos de Camisão e Piraputanga também foram atingidos pela tempestade. A força do vento provocou quedas de árvores em diferentes pontos, mobilizando equipes para a desobstrução de vias.
No Bairro Alto, um dos principais impactos foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica. A região ficou cerca de duas horas sem luz após a explosão de um transformador, o que gerou preocupação entre os moradores. Técnicos da concessionária foram acionados para realizar os reparos e restabelecer o serviço.
Outro registro importante ocorreu na rodovia MS-450, onde a queda de uma árvore bloqueou parcialmente a passagem, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegavam pelo local até a liberação da pista. Um motociclista perdeu o controle e acabou caindo na rodovia, sendo encaminhado para o Pronto Socorro de Aquidauana pelo Corpo de Bombeiros.
Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de outros feridos. O temporal reforça o alerta para mudanças repentinas no tempo, comuns neste período do ano, e a necessidade de atenção da população em situações de instabilidade climática.
Clima
Sema convoca população para "adotar" mudas no Viveiro Municipal de Aquidauana
Central de Regulação do SUS em Aquidauana funciona em horário matutino
Aquidauana intensifica ações contra dengue com 7,6 mil vistorias em janeiro
Sorte
Números sorteados foram: 06 - 07 - 09 - 43 - 44 - 53
Despedida
Filho querido de Aquidauana, Selvírio morreu nos Estados Unidos e o corpo será sepultado em Campo Grande
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS