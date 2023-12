Tentativa de assalto é frustrada em Hotel de Anastácio

Caso foi registrado na Delegacia / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Na madrugada desta terça-feira, um homem de 27 anos, arrendatário de um hotel em Anastácio, viveu momentos de tensão quando dois indivíduos do sexo masculino se aproximaram do portão de entrada e fizeram menção de que tentavam assaltar o local.

Segundo relatos, os suspeitos perguntaram se havia vaga para pouso. O recepcionista informou que não havia disponibilidade e sugeriu que procurassem hospedagem em outro hotel nas proximidades. Sem aceitar a resposta, os dois indivíduos se afastaram temporariamente, retornando em seguida com uma exigência inusitada.

Um dos suspeitos, trajando camisa branca do Corinthians, estava portando um objeto semelhante a um revólver, posteriormente identificado como um cabo de madeira envolvido em borracha. Diante da recusa do recepcionista em abrir o portão, os indivíduos evadiram do local sem levar nada consigo.

Os dois homens deixaram a cena a pé e embarcaram em um veículo modelo Gol de cor cinza, afastando-se rapidamente do local. A vítima, visando a segurança e integridade do estabelecimento, deslocou-se até a delegacia para registrar a ocorrência, apresentando filmagens e prints que corroboram com sua narrativa.

A polícia está investigando o caso, utilizando as evidências fornecidas pela vítima para identificar e localizar os responsáveis por essa tentativa de assalto frustrada. O hotel e seus funcionários permanecem vigilantes, reforçando a importância da segurança local.