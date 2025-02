Tentativa de furto é frustrada em supermercado de Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma tentativa de furto foi frustrada na tarde de sábado (15), em um supermercado localizado em Aquidauana. O suspeito, um homem de 26 anos, foi flagrado por funcionários da loja tentando furtar mercadorias do estabelecimento.



De acordo com testemunhas, o suspeito tentou subtrair uma peça de carne bovina, no valor de R$ 84,00, e um par de chinelos, avaliado em R$ 31,69, totalizando R$ 115,69. Ao perceber a vigilância, ele foi detido pelos funcionários, que prontamente acionaram a Polícia Militar.



A equipe do 7º Batalhão de Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local, confirmou a tentativa de furto e conduziu o homem até a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram tomadas as providências cabíveis.