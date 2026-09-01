Terça amanhece nublada e com clima mais ameno em Aquidauana

Calor intenso dá uma trégua na região; rajadas de vento podem se aproximar dos 50 quilômetros por hora
Setembro começa com céu encoberto em Aquidauana e região / João Éric/O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com céu nublado e clima mais ameno nesta terça-feira (01º), após uma madrugada marcada por pancadas de chuva na região. De acordo com o Climatempo, a instabilidade deve continuar ao longo do dia.
A previsão aponta que poderá haver abertura de sol durante a manhã e de tarde, mas a nebulosidade seguirá elevada, com possibilidade de chuvas passageiras. De noite, apesar do céu encoberto, a tendência é de tempo firme.
A umidade relativa do ar varia entre 60% e 95%. Os ventos sopram de sudoeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem chegar aos 46 quilômetros por hora.
A mudança no tempo deve continuar na quarta-feira (02), quando Aquidauana terá mínima de 17°C e máxima de 29°C, mantendo as temperaturas abaixo do padrão de calor intenso registrado neste período final do inverno.
O cenário, porém, deve alterar novamente na quinta-feira (03), quando a temperatura volta a subir e a máxima prevista chega aos 33°C.
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