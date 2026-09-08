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Meteorologia

Terça amanhece parcialmente nublada e pode ter chuva em Aquidauana

Há 40% de chance de precipitação, segundo o Climatempo; calor intenso segue dando uma trégua

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 07:20

Atualizado em 08/09/2026 às 07:36

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Amanhecer desta terça-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu parcialmente nublado nesta terça-feira (08), que deve ser marcada por alternância entre períodos de abertura de sol e outros de maior nebulosidade. Conforme a previsão do Climatempo, os termômetros ficam entre 19°C e 29°C ao longo do dia.

Há 40% de chance de chuva neste pós-feriado da Independência. À tarde, o tempo deve ficar mais encoberto, enquanto a noite tende a ser firme, embora com muitas nuvens.

A sensação térmica varia de 19°C a 23°C. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 84%.

Os ventos sopram de leste, com velocidade de até cinco quilômetros por hora, mas com rajadas que podem chegar a 17 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h46 e se põe às 17h35, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase minguante.

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