Terça amanhece parcialmente nublada e pode ter chuva em Aquidauana

Amanhecer desta terça-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu parcialmente nublado nesta terça-feira (08), que deve ser marcada por alternância entre períodos de abertura de sol e outros de maior nebulosidade. Conforme a previsão do Climatempo, os termômetros ficam entre 19°C e 29°C ao longo do dia.

Há 40% de chance de chuva neste pós-feriado da Independência. À tarde, o tempo deve ficar mais encoberto, enquanto a noite tende a ser firme, embora com muitas nuvens.

A sensação térmica varia de 19°C a 23°C. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 84%.

Os ventos sopram de leste, com velocidade de até cinco quilômetros por hora, mas com rajadas que podem chegar a 17 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h46 e se põe às 17h35, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase minguante.