Terça amanhece parcialmente nublada e pode ter chuva em Aquidauana

Há 40% de chance de precipitação, segundo o Climatempo; calor intenso segue dando uma trégua
Amanhecer desta terça-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana amanheceu com céu parcialmente nublado nesta terça-feira (08), que deve ser marcada por alternância entre períodos de abertura de sol e outros de maior nebulosidade. Conforme a previsão do Climatempo, os termômetros ficam entre 19°C e 29°C ao longo do dia.
Há 40% de chance de chuva neste pós-feriado da Independência. À tarde, o tempo deve ficar mais encoberto, enquanto a noite tende a ser firme, embora com muitas nuvens.
A sensação térmica varia de 19°C a 23°C. A umidade relativa do ar fica entre 58% e 84%.
Os ventos sopram de leste, com velocidade de até cinco quilômetros por hora, mas com rajadas que podem chegar a 17 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 05h46 e se põe às 17h35, pelo horário de Mato Grosso do Sul. A lua está na fase minguante.
SUSTO
Caso aconteceu na tarde deste sábado (5) no Bairro Serraria
INDEPENDÊNCIA
Evento será realizado a partir das 8 horas, na Rua Porto Geral, e terá organização do 9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana
EDUCAÇÃO
Premiação será para estudantes que querem seguir carreira científica
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS