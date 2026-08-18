Terça-feira amanhece com céu claro e terá calor de 35°C em Aquidauana

Amanhecer desta terça-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu com céu claro e terá uma terça-feira (18) de tempo firme, sol e calor, segundo a previsão do Climatempo. A temperatura deve variar entre 21°C e 35°C, sem expectativa de chuva ao longo do dia.

O céu deve permanecer com algumas nuvens, mas o sol predomina durante boa parte do período.

A umidade relativa do ar deve variar entre 34% e 70%, com os menores índices previstos durante os períodos mais quentes do dia. Por isso, a recomendação é manter a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol nos horários de maior calor.

Os ventos devem soprar de leste, com velocidade média de cinco quilômetros por hora e rajadas que podem chegar a 32 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h04 e se põe às 17h30. A lua estará na fase nova.

