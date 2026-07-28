Terça-feira amanhece com sol e tem previsão de calor de 34°C em Aquidauana

Previsão indica estabilidade no tempo em Aquidauana e região / O Pantaneiro

A terça-feira (28) será de tempo firme em Aquidauana. A previsão do Climatempo indica predomínio de sol, temperaturas elevadas e nenhuma possibilidade de chuva, mantendo o padrão dos últimos dias no município.

Os termômetros devem variar entre 21°C nas primeiras horas da manhã e 34°C durante a tarde. O dia começa com névoa fraca, seguida por sol entre algumas nuvens durante a manhã. À tarde, o céu fica praticamente aberto, favorecendo a elevação das temperaturas, enquanto a névoa deve voltar a aparecer durante a noite.

Sem expectativa de chuva, a umidade relativa do ar varia entre 72% no início do dia e 35% no período vespertino, quando o tempo ficará mais seco. Por isso, a recomendação é reforçar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e, sempre que possível, utilizar protetor solar.

Os ventos predominam de norte/noroeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora, contribuindo para a sensação de tempo seco. O sol nasceu às 06h15 e se põe às 17h23. A lua permanece na fase crescente.

Apesar do calor durante a tarde, a presença da névoa fraca nas primeiras horas da manhã e novamente à noite deve proporcionar um início e um fim de dia com temperaturas mais agradáveis, cenário típico deste período de inverno em Mato Grosso do Sul.