Acessibilidade

07 de Abril de 2026 • 08:06

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Terça-feira amanhece com tempo instável e previsão de chuva em Aquidauana

Temperatura deve variar entre 22°C e 33°C, com possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia

Da redação

Publicado em 07/04/2026 às 07:05

Atualizado em 07/04/2026 às 07:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A terça-feira, dia 7, amanheceu com céu nublado em Aquidauana e há previsão de chuva ao longo do dia. De acordo com os boletins meteorológicos, a temperatura deve variar entre 22°C e 33°C, com maior probabilidade de precipitação no período da tarde.

O dia começou com temperaturas em torno de 23°C nas primeiras horas da manhã, com sensação de tempo abafado. No período da tarde, os termômetros podem atingir a máxima de 33°C, quando há maior chance de ocorrerem pancadas de chuva isoladas.

A previsão indica que a terça-feira terá sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. O céu deve permanecer encoberto por boa parte do dia, com aberturas parciais no período noturno.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção norte pela manhã, mudando para sul ao longo do dia, com velocidade inferior a 10 km/h.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

ORGULHO

Aquidauanense Lejannia Malheiros se destaca no turismo brasileiro

TEMPO

Domingo de Páscoa será de tempo firme e calor em Aquidauana

LUTO

Aquidauana se despede do senhor Clemente Cristaldo

Sepultamento acontece às 8 horas deste domingo; Velório ocorre na Igreja Batista Central.

SUPER PROMOÇÃO

IVRNET lança promoção de 20 anos com sorteio de carro 0 km

Publicidade

ANIMAÇÃO

Hoje tem Baile de Aleluia em Piraputanga

ÚLTIMAS

TRÂNSITO

Corumbá: Motorista de carreta passa mal e é socorrido

Segundo testemunhas, o condutor percebeu que não estava bem e conseguiu parar o veículo a tempo.

VIOLÊNCIA

Homem e mulher se agridem e acabam no hospital em Corumbá

Corpo de Bombeiros precisou resgatar as vítimas que estavam com ferimentos na cabeça

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo