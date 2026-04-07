Terça-feira amanhece com tempo instável e previsão de chuva em Aquidauana

O Pantaneiro

A terça-feira, dia 7, amanheceu com céu nublado em Aquidauana e há previsão de chuva ao longo do dia. De acordo com os boletins meteorológicos, a temperatura deve variar entre 22°C e 33°C, com maior probabilidade de precipitação no período da tarde.

O dia começou com temperaturas em torno de 23°C nas primeiras horas da manhã, com sensação de tempo abafado. No período da tarde, os termômetros podem atingir a máxima de 33°C, quando há maior chance de ocorrerem pancadas de chuva isoladas.

A previsão indica que a terça-feira terá sol entre nuvens, mas com possibilidade de chuva a qualquer momento. O céu deve permanecer encoberto por boa parte do dia, com aberturas parciais no período noturno.

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção norte pela manhã, mudando para sul ao longo do dia, com velocidade inferior a 10 km/h.

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