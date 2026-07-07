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Meteorologia

Terça-feira amanhece mais fria e com muitas nuvens em Aquidauana

Sem previsão de chuva, dia será marcado por temperaturas típicas de inverno

O Pantaneiro

Publicado em 07/07/2026 às 07:21

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Amanhecer com muitas nuvens em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana e região devem registrar uma manhã ainda mais fria nesta terça-feira (07), com predomínio de muitas nuvens e temperaturas típicas do inverno sul-mato-grossense. No entanto, o tempo permanece estável e sem previsão de chuva.

De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23°C.

Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, com períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade continua predominando, mas o tempo se mantém firme.

A previsão indica índice de umidade relativa do ar de até 89%, enquanto os ventos sopram do sul com velocidade aproximada de 05 km/h.

Sem previsão de chuva ao menos até sábado (11), as manhãs devem permanecer frias, enquanto as tardes seguem com temperaturas mais amenas, proporcionando condições típicas do inverno na região.

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