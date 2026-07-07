Terça-feira amanhece mais fria e com muitas nuvens em Aquidauana

Sem previsão de chuva, dia será marcado por temperaturas típicas de inverno
Amanhecer com muitas nuvens em Aquidauana / O Pantaneiro
Aquidauana e região devem registrar uma manhã ainda mais fria nesta terça-feira (07), com predomínio de muitas nuvens e temperaturas típicas do inverno sul-mato-grossense. No entanto, o tempo permanece estável e sem previsão de chuva.
De acordo com o Climatempo, a temperatura mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima não deve passar dos 23°C.
Ao longo do dia, o sol aparece entre nuvens, com períodos de céu nublado. Durante a noite, a nebulosidade continua predominando, mas o tempo se mantém firme.
A previsão indica índice de umidade relativa do ar de até 89%, enquanto os ventos sopram do sul com velocidade aproximada de 05 km/h.
Sem previsão de chuva ao menos até sábado (11), as manhãs devem permanecer frias, enquanto as tardes seguem com temperaturas mais amenas, proporcionando condições típicas do inverno na região.
Mulher foi socorrida pelo Samu
Meteorologia
Previsão indica dias típicos de inverno na região, com noites frias e tardes mais quentes ao longo da semana
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Domingo será de tempo firme e temperaturas não devem subir muito
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