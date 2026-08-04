Previsão indica aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de trovoadas durante a tarde
Terça-feira amanheceu com muitas nuvens em Aquidauana / O Pantaneiro
A terça-feira (04) será de tempo abafado em Aquidauana e região, com predomínio de sol entre muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas de chuva acompanhadas de trovoadas durante a tarde. De acordo com a previsão do Climatempo, a temperatura varia entre 20°C e 32°C, mantendo a sensação de calor ao longo do dia.
A manhã deve começar com muitas nuvens e tempo firme, mas, com o aquecimento, há 40% de probabilidade de chuva no período da tarde. Apesar da possibilidade de precipitação, o volume previsto é baixo, de apenas 0,3 milímetro. À noite, o céu permanece com muitas nuvens, porém sem previsão de chuva.
A umidade relativa do ar oscila entre 48% e 91%, enquanto os ventos predominam de leste, com velocidade média de três quilômetros por hora e rajadas que podem atingir 22 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 06h12 e deve se pôr às 17h26. A lua segue na fase cheia.
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