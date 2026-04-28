Acessibilidade

28 de Abril de 2026 • 11:50

Buscar

Últimas notícias
X
Oportunidades

Terça-feira chega com mais de 50 vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

Atendimento começa as 7h e vai até 13h, de segunda a sexta-feira

Da redação

Publicado em 28/04/2026 às 08:02

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Casa do Trabalhador de Aquidauana / O Pantaneiro

A Casa do Trabalhador de Aquidauana abriu nesta semana um novo leque de oportunidades para quem busca recolocação profissional ou primeiro emprego. Ao todo, são mais de 50 vagas distribuídas entre funções locais (em Aquidauana e Anastácio), regionais (área rural e outras cidades), além de posições exclusivas para jovem aprendiz e para pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao posto de atendimento, localizado na Rua Estevão Alves Corrêa, 1895, no Bairro Alto, para atualizar o cadastro e ter o perfil verificado em relação à vaga desejada. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Vagas locais (Aquidauana/Anastácio)

- 01 Atendente de lojas
- 01 Auxiliar de estoque
- 02 Auxiliar de limpeza
- 05 Auxiliar de linha de produção
- 02 Auxiliar de padeiro
- 01 Camareira de hotel
- 01 Carregador e descarregador de caminhões
- 01 Copeira
- 01 Desenvolvedor de internet (técnico)
- 01 Garçom
- 01 Vendedor porta a porta

Vagas jovem aprendiz

- 16 Auxiliar de linha de produção

Vagas PCD (pessoas com deficiência)

- 03 Repositor de mercadorias

Vagas regionais (rural/outras cidades):

- 01 Almoxarife
- 10 Alimentador de linha de produção
- 03 Campeiro (na pecuária)
- 01 Cozinheiro geral
- 01 Fiscal florestal
- 02 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas
- 03 Motorista de caminhão
- 03 Operador de máquinas agrícolas

É possível se candidatar por telefone, mas a Casa do Trabalhador informa que apenas se a vaga de interesse ainda está disponível. Para efetivar a candidatura, o trabalhador precisa comparecer presencialmente à unidade, portando documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho, quando possível), a fim de atualizar o cadastro e passar pela verificação de perfil.

A orientação do órgão é que as vagas são dinâmicas e podem ser suspensas a qualquer momento por solicitação do empregador. Por isso, recomenda-se agilidade no atendimento presencial.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece mais de 50 vagas nesta segunda

Meteorologia

Segunda-feira começa com chuva e temperatura amena em Aquidauana

PREPARE-SE

Frente fria traz chuva para Aquidauana nesta semana

Com a entrada dessa massa de ar mais frio, as temperaturas também devem cair em comparação aos últimos dias de calor intenso

BEM ESTAR

Simasul vai construir praça pública na Vila Pinheiro

Publicidade

OPORTUNIDADE

Confira a agenda de cursos desta semana do SENAR MS em Aquidauana

ÚLTIMAS

LUTO

Falece Dr Nelson Kawamura, médico em diversas cidades do MS

Muito querido pelos colegas de trabalho e pacientes, doutor deixa um legado atendia nos últimos anos como Fátima do Sul, Miranda e Bonito

CONQUISTA

Anastácio premia vencedores do I Circuito de Xadrez Pantaneiro

O evento destacou o crescimento da modalidade no município, que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo