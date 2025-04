Terça-feira é dia de Feira da Nova, hoje com Evanildo Show

Gabriela Bernardes, Prefeitura de Aquidauana

A tradicional Feira da Nova movimenta o bairro Nova Aquidauana nesta terça-feira (22) com uma programação especial voltada para toda a família. A atração musical da noite é Evanildo Show, que promete animar o público com um repertório variado.

Com entrada franca, a feira começa às 19h, oferecendo uma variedade de opções para os visitantes, como exposição e venda de artesanatos, hortifrútis fresquinhos da agricultura familiar, além de uma praça de alimentação com delícias regionais e um espaço kids para garantir a diversão da criançada.

O evento acontece na Avenida Mato Grosso do Sul, no coração do bairro Nova Aquidauana, e se consolida como um ponto de encontro para moradores e visitantes que buscam lazer, cultura e produtos locais de qualidade.