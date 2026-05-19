Terça-feira em Aquidauana será de tempo instável com temperaturas entre 16°C e 21°C

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (19), em Aquidauana indica um dia de tempo instável, com céu variando de encoberto pela manhã para parcialmente aberto à tarde. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 16°C e máxima de 21°C, com ventos de direção sul com intensidade fraca, inferior a 3 km/h.

A madrugada e o início da manhã serão marcados por temperaturas amenas, por volta dos 16°C a 17°C, com predomínio de nebulosidade. Há previsão de chuva fraca ou garoa ao longo da manhã. O nascer do sol ocorreu às 10h41, e o pôr do sol está previsto para as 21h45.

No período da tarde, a máxima prevista é de 21°C, com tendência de melhora nas condições do tempo, quando o céu passa de encoberto para aberto entre nuvens . À noite, o céu deve ficar com predomínio de nebulosidade variável, e as temperaturas voltam a cair, ficando em torno dos 16°C.

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