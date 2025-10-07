Terça-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre 19ºC e 33ºC, indicando um dia quente, mas com momentos de instabilidade
O Pantaneiro
A terça-feira (7) será marcada por variação no tempo em Aquidauana, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 19ºC e 33ºC, indicando um dia quente, mas com momentos de instabilidade.
Durante a manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, exigindo atenção de quem sai cedo de casa. Já no período da tarde, o sol deve predominar, deixando o tempo aberto e sem previsão de chuva.
No entanto, o clima muda novamente à noite, quando as nuvens voltam a cobrir o céu e há possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas, típicas desta época do ano.
A variação entre sol e chuva segue a tendência dos últimos dias na região, marcada pelo calor intenso durante o dia e aumento da umidade no fim da tarde e à noite.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Oportunidade
Semana começa com 45 vagas de emprego em Aquidauana
Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE
Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana
Cidades
O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões
Polícia
Homem abordava vítimas em motocicleta e usava uma faca para ameaçá-las
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS