Acessibilidade

07 de Outubro de 2025 • 13:48

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Terça-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

As temperaturas devem variar entre 19ºC e 33ºC, indicando um dia quente, mas com momentos de instabilidade

Da redação

Publicado em 07/10/2025 às 07:10

Atualizado em 07/10/2025 às 07:46

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A terça-feira (7) será marcada por variação no tempo em Aquidauana, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 19ºC e 33ºC, indicando um dia quente, mas com momentos de instabilidade.

Durante a manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, exigindo atenção de quem sai cedo de casa. Já no período da tarde, o sol deve predominar, deixando o tempo aberto e sem previsão de chuva.

No entanto, o clima muda novamente à noite, quando as nuvens voltam a cobrir o céu e há possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas, típicas desta época do ano.

A variação entre sol e chuva segue a tendência dos últimos dias na região, marcada pelo calor intenso durante o dia e aumento da umidade no fim da tarde e à noite.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• IFMS de Aquidauana abre Semana de Ciências e Tecnologia 2025

• Aquidauana sediará corrida em comemoração aos 40 Anos da Unimed

• Frente fria traz alívio e terça-feira terá máxima de 27°C em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Alerta

Obras da BR-419 provocam alterações no tráfego da rodovia MS-450

Esportes

Joiab 2025: Esporte, Cultura e União movimentarão a Aldeia Água Branca em novembro

Oportunidade

Feirão do Emprego em Aquidauana oferece vagas na Simasul Siderurgia

Semana começa com 45 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana Promove Feirão de Emprego em Aniversário do SINE

Semana termina com a oportunidade de 37 vagas de emprego em Aquidauana

Esporte

Atleta de Aquidauana é campeã brasileira de judô

Publicidade

Cultura

Feira do Produtor Rural movimenta comunidade do Morrinho em Aquidauana

ÚLTIMAS

Cidades

Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

O equipamento faz parte de um investimento estadual de R$ 7,9 milhões

Polícia

Motociclista é preso por estupros em aldeia de MS

Homem abordava vítimas em motocicleta e usava uma faca para ameaçá-las

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo