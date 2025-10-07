Terça-feira será de calor e possibilidade de chuva isolada em Aquidauana

O Pantaneiro

A terça-feira (7) será marcada por variação no tempo em Aquidauana, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As temperaturas devem variar entre 19ºC e 33ºC, indicando um dia quente, mas com momentos de instabilidade.



Durante a manhã, o céu deve permanecer com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada, exigindo atenção de quem sai cedo de casa. Já no período da tarde, o sol deve predominar, deixando o tempo aberto e sem previsão de chuva.



No entanto, o clima muda novamente à noite, quando as nuvens voltam a cobrir o céu e há possibilidade de novas pancadas de chuva isoladas, típicas desta época do ano.



A variação entre sol e chuva segue a tendência dos últimos dias na região, marcada pelo calor intenso durante o dia e aumento da umidade no fim da tarde e à noite.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!