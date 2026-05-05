Terça-feira será de calor intenso em Aquidauana e máxima chega 35°C

O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta terça-feira (5) em Aquidauana indica um dia de calor intenso e céu com variação entre sol e nuvens. De acordo com os institutos de meteorologia, os termômetros devem registrar mínima de 20°C a 21°C e máxima que pode chegar a 35°C, com predomínio de tempo firme e sem previsão de chuva.

A madrugada e o início da manhã serão marcados por temperaturas amenas, por volta dos 21°C a 23°C, com ventos fracos predominantemente da direção nordeste . A partir do meio da manhã, o sol se intensifica e os termômetros sobem rapidamente, atingindo a máxima prevista de 35°C no início da tarde, por volta das 14h às 17h.

O nascer do sol ocorreu às 10h35, e o pôr do sol está previsto para as 21h51 . Os ventos sopram com intensidade fraca, inferior a 3 km/h, com direção variando entre norte, nordeste e leste ao longo do dia.

Não há previsão de chuva para o município nesta terça-feira. O tempo seco e estável é resultado de uma massa de ar quente que predomina sobre a região, mantendo as temperaturas elevadas. A tendência para os próximos dias é de calor persistente, com máximas entre 32°C e 35°C até pelo menos sexta-feira (8).

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