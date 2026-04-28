Terça-feira será de chuva em Aquidauana com temperaturas entre 21°C e 29°C

Dados do Cemtec apontam que Aquidauana registrou um acumulado significativo de chuva nas últimas 24 horas
O Pantaneiro
A terça-feira, 28, amanheceu com tempo instável em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia será marcado por chuva em dois períodos: pela manhã, a previsão é de chuva moderada, evoluindo para chuva fraca ao longo da tarde .
A temperatura deve variar entre a mínima de 21°C e a máxima de 29°C . As primeiras horas do dia registraram temperaturas em torno de 21°C durante a madrugada, subindo gradualmente até os 28°C no período da tarde .
Os ventos sopram predominantemente de direção norte, com intensidade fraca (menos de 3 km/h), e mudam para sudeste ao longo do dia .
Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam que Aquidauana registrou um acumulado significativo de chuva nas últimas 24 horas, com 41,8 mm . Esse volume coloca o município entre os que mais receberam precipitação no estado, com Corumbá liderando o ranking (84 mm na região da Serra do Amolar) .
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PREPARE-SE
Com a entrada dessa massa de ar mais frio, as temperaturas também devem cair em comparação aos últimos dias de calor intenso
LUTO
Muito querido pelos colegas de trabalho e pacientes, doutor deixa um legado atendia nos últimos anos como Fátima do Sul, Miranda e Bonito
CONQUISTA
O evento destacou o crescimento da modalidade no município, que vem ganhando espaço no cenário estadual e nacional
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