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Meteorologia

Terça-feira será de chuva em Aquidauana com temperaturas entre 21°C e 29°C

Dados do Cemtec apontam que Aquidauana registrou um acumulado significativo de chuva nas últimas 24 horas

Da redação

Publicado em 28/04/2026 às 07:02

Atualizado em 28/04/2026 às 07:09

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O Pantaneiro

A terça-feira, 28, amanheceu com tempo instável em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia será marcado por chuva em dois períodos: pela manhã, a previsão é de chuva moderada, evoluindo para chuva fraca ao longo da tarde .

A temperatura deve variar entre a mínima de 21°C e a máxima de 29°C . As primeiras horas do dia registraram temperaturas em torno de 21°C durante a madrugada, subindo gradualmente até os 28°C no período da tarde .

Os ventos sopram predominantemente de direção norte, com intensidade fraca (menos de 3 km/h), e mudam para sudeste ao longo do dia .

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) apontam que Aquidauana registrou um acumulado significativo de chuva nas últimas 24 horas, com 41,8 mm . Esse volume coloca o município entre os que mais receberam precipitação no estado, com Corumbá liderando o ranking (84 mm na região da Serra do Amolar) .

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