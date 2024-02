Terça-feira será de temperaturas amenas e elevada umidade do ar

Previsão / O Pantaneiro

Aquidauana terá mais um dia de temperaturas elevadas, embora mais amenas do que o registrado nas últimas semanas. Com base na previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta terça-feira, dia 6, espera-se o seguinte cenário meteorológico:

Temperatura Mínima: 21°C

Temperatura Máxima: 29°C

Umidade do Ar: 90%

De acordo com a previsão, é esperado que o dia seja de céu parcialmente nublado, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite.

Essa previsão meteorológica indica um dia com temperaturas amenas, com potencial para chuvas, o que pode influenciar as atividades ao ar livre e a sensação térmica. Portanto, é importante que os moradores estejam preparados para as condições climáticas previstas.