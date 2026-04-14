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Meteorologia

Terça-feira será de tempo instável e calor em Aquidauana

Previsão indica possibilidade de chuva ao longo do dia, com temperaturas entre 23°C e 34°C

Da redação

Publicado em 14/04/2026 às 07:11

Atualizado em 14/04/2026 às 07:13

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O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma terça-feira (14), de tempo instável e temperaturas elevadas. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado pela possibilidade de chuva, com predomínio de céu nublado durante todo o período .

A previsão indica temperaturas entre 23°C pela manhã e 34°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade . A probabilidade de chuva ao longo do dia é considerada média a alta, com possibilidade de precipitação em forma de pancadas isoladas .

A manhã começa com temperaturas por volta de 23°C a 26°C, com nebulosidade variável. A partir das 10h, os termômetros começam a subir, atingindo cerca de 30°C por volta do meio-dia . O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 15h, quando a temperatura máxima pode chegar a 34°C .

No período da tarde, há previsão de possibilidade de chuva, com o tempo permanecendo nublado. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 24°C e 27°C, com céu encoberto e possibilidade de precipitação leve .

Os ventos sopram predominantemente de direção leste e nordeste, com velocidades baixas, entre 5 km/h e 9 km/h, sem rajadas significativas . A umidade relativa do ar deve variar entre níveis mais elevados devido à presença de nebulosidade e possibilidade de chuva.

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