Terça-feira será de tempo instável e calor em Aquidauana

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma terça-feira (14), de tempo instável e temperaturas elevadas. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia será marcado pela possibilidade de chuva, com predomínio de céu nublado durante todo o período .

A previsão indica temperaturas entre 23°C pela manhã e 34°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade . A probabilidade de chuva ao longo do dia é considerada média a alta, com possibilidade de precipitação em forma de pancadas isoladas .

A manhã começa com temperaturas por volta de 23°C a 26°C, com nebulosidade variável. A partir das 10h, os termômetros começam a subir, atingindo cerca de 30°C por volta do meio-dia . O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 15h, quando a temperatura máxima pode chegar a 34°C .

No período da tarde, há previsão de possibilidade de chuva, com o tempo permanecendo nublado. À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 24°C e 27°C, com céu encoberto e possibilidade de precipitação leve .

Os ventos sopram predominantemente de direção leste e nordeste, com velocidades baixas, entre 5 km/h e 9 km/h, sem rajadas significativas . A umidade relativa do ar deve variar entre níveis mais elevados devido à presença de nebulosidade e possibilidade de chuva.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!