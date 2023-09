Terça-feira tem possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada na região Pantaneira

Frio chega a Aquidauana / Jornal O Pantaneiro

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta terça-feira, 5, em Aquidauana é de tempo instável, com possibilidade de chuva.

Essas instabilidades ocorrem devido a passagem rápida de uma frente fria, aliado ao intenso fluxo de calor e umidade. Será mais evidente a queda das temperaturas máximas nesta terça-feira, principalmente na região sul do Estado.

Aquidauana terá variação entre 21°C e 33°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 17°C e atinge os 28°C. No norte, as temperaturas ficam mais elevadas, Coxim terá 24°C cedo e alcançará os 36°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 23°C pela manhã e 32°C de tarde.

De acordo com o Cemtec, Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de 31°C. Em Dourados, 17°C pela manhã e 28ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 19°C inicialmente e sobem até os 29ºC. No sul, Iguatemi e Ponta Porã registram mínima de 15°C e máxima de 26°C.