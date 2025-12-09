Terça-feira terá calor e trovoadas em Aquidauana

O céu deve permanecer com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C nesta terça-feira (9). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.
As condições de calor e umidade favorecem períodos de instabilidade, especialmente durante a tarde, quando a formação de núcleos de chuva costuma ser mais intensa. O Inmet recomenda atenção às descargas elétricas e às mudanças rápidas nas condições atmosféricas.
A orientação inclui evitar áreas abertas durante trovoadas e redobrar cuidados no trânsito devido à possibilidade de redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Clube de Regatas de Aquidauana estreia neste sábado na Série B do estadual
Elenco do Clube de Regatas Aquidauana será apresentado dia 24 em feijoada
Clube Regatas Aquidauana já tem sua primeira aquisição para disputa da série B
Oportunidade
Os interessados podem se inscrever pelo WhatsApp (67) 99288-6283. As vagas são limitadas
Corumbá
O motociclista W. L. N. S., de 21 anos, relatava dores intensas no braço direito, com suspeita de fratura no punho, além de diversas escoriações pelo corpo.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS