Terça-feira terá calor e trovoadas em Aquidauana

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C nesta terça-feira (9). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.



As condições de calor e umidade favorecem períodos de instabilidade, especialmente durante a tarde, quando a formação de núcleos de chuva costuma ser mais intensa. O Inmet recomenda atenção às descargas elétricas e às mudanças rápidas nas condições atmosféricas.



A orientação inclui evitar áreas abertas durante trovoadas e redobrar cuidados no trânsito devido à possibilidade de redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

