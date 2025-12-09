Acessibilidade

09 de Dezembro de 2025 • 13:13

Terça-feira terá calor e trovoadas em Aquidauana

O céu deve permanecer com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia

Da redação

Publicado em 09/12/2025 às 07:10

Atualizado em 09/12/2025 às 07:57

A previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que Aquidauana deve registrar mínima de 22°C e máxima de 36°C nesta terça-feira (9). O céu deve permanecer com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva e trovoadas isoladas ao longo do dia.

As condições de calor e umidade favorecem períodos de instabilidade, especialmente durante a tarde, quando a formação de núcleos de chuva costuma ser mais intensa. O Inmet recomenda atenção às descargas elétricas e às mudanças rápidas nas condições atmosféricas.

A orientação inclui evitar áreas abertas durante trovoadas e redobrar cuidados no trânsito devido à possibilidade de redução de visibilidade durante as pancadas de chuva.

