TerÃ§a-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e pancadas de chuva Ã  tarde em Aquidauana

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 37ºC nesta terça-feira (3), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde.



A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção em caso de chuva, principalmente no trânsito e em áreas sujeitas a alagamentos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!