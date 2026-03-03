TerÃ§a-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e pancadas de chuva Ã  tarde em Aquidauana

A orientaÃ§Ã£o Ã© para que a populaÃ§Ã£o acompanhe as atualizaÃ§Ãµes meteorolÃ³gicas e redobre a atenÃ§Ã£o em caso de chuva, principalmente no trÃ¢nsito e em Ã¡reas sujeitas a alagamentos
VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro
Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 37ºC nesta terça-feira (3), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção em caso de chuva, principalmente no trânsito e em áreas sujeitas a alagamentos.
