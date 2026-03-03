Acessibilidade

03 de MarÃ§o de 2026 • 07:42

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Clima

TerÃ§a-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e pancadas de chuva Ã  tarde em Aquidauana

A orientaÃ§Ã£o Ã© para que a populaÃ§Ã£o acompanhe as atualizaÃ§Ãµes meteorolÃ³gicas e redobre a atenÃ§Ã£o em caso de chuva, principalmente no trÃ¢nsito e em Ã¡reas sujeitas a alagamentos

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 03/03/2026 Ã s 07:10

Atualizado em 03/03/2026 Ã s 07:26

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

VocÃª RepÃ³rter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 37ºC nesta terça-feira (3), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva no período da tarde.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e redobre a atenção em caso de chuva, principalmente no trânsito e em áreas sujeitas a alagamentos.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na NotÃ­cia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia TambÃ©m

â€¢ Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

â€¢ Motociclista de 24 anos fica ferida apÃ³s queda em via do bairro Alto em Aquidauana

â€¢ Hospital Regional de Aquidauana recebe trÃªs ventiladores pulmonares de Ãºltima geraÃ§Ã£o

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

Oportunidade

Confira as vagas da Casa do Trabalhador de Aquidauana desta segunda-feira

Clima

Segunda-feira terÃ¡ mÃ¡xima de 37ºC e chuva isolada em Aquidauana

Meio Ambiente

Aberta a pesca nos rios do MS

A temporada de pesca profissional e amadora em Mato Grosso do Sul foi oficialmente reaberta neste domingo, 1º de marÃ§o

ÃšLTIMO DIA

InscriÃ§Ãµes para professor substituto na UFMS de Aquidauana encerram-se hoje

Publicidade

Luto

Falece SebastiÃ£o Ribeiro Leite, do Mercado Bossa Nova de Aquidauana

ÃšLTIMAS

EducaÃ§Ã£o

Detran-MS lanÃ§a curso teÃ³rico de 1Âª habilitaÃ§Ã£o gratuito

Mesmo com a opÃ§Ã£o digital, lanÃ§ada pelo governo federal, o candidato poderÃ¡ optar pelo curso presencial oferecido pelo Detran-MS

Esportes

Aquidauana encerra Estadual em 7º lugar e garante permanÃªncia na SÃ©rie A

A equipe terminou a competiÃ§Ã£o na 7Âª colocaÃ§Ã£o, somando 10 pontos em nove partidas disputadas

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo