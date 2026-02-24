Terça-feira terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 32ºC
Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro
Aquidauana deve ter uma terça-feira (2) marcada por instabilidade climática, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 32ºC.
De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As condições indicam possibilidade de chuva em diferentes períodos, especialmente entre a tarde e a noite.
Diante da previsão de trovoadas, a orientação é para que a população redobre a atenção em áreas abertas e evite se abrigar sob árvores durante as descargas elétricas. Motoristas também devem manter cautela em caso de chuva intensa e redução da visibilidade.
