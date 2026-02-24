Acessibilidade

24 de Fevereiro de 2026 • 16:49

Buscar

Últimas notícias
X
Clima

Terça-feira terá pancadas de chuva e trovoadas isoladas em Aquidauana

A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 32ºC

Da redação

Publicado em 24/02/2026 às 07:36

Atualizado em 24/02/2026 às 07:38

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Chuva ameniza temperaturas em Aquidauana / Ronald Regis/O Pantaneiro

Aquidauana deve ter uma terça-feira (2) marcada por instabilidade climática, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima prevista é de 23ºC, enquanto a máxima pode chegar aos 32ºC.

De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As condições indicam possibilidade de chuva em diferentes períodos, especialmente entre a tarde e a noite.

Diante da previsão de trovoadas, a orientação é para que a população redobre a atenção em áreas abertas e evite se abrigar sob árvores durante as descargas elétricas. Motoristas também devem manter cautela em caso de chuva intensa e redução da visibilidade.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Queda de galho danifica residência no bairro Maria Leite em Corumbá

• Aquidauana dá início ao ano letivo de 2026 com acolhida a quase 7 mil estudantes

• Mutirão Cidade Limpa avança para três vilas em Aquidauana

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Confira as vagas da Casa do Trabalhador desta segunda

Educação

Aquidauana inicia reforma e ampliação do CMEI Andrea Pace de Oliveira

Oportunidade

Semana começa com 14 vagas de emrego em Aquidauana

Aquidauana anuncia 23 vagas de emprego nesta quarta-feira

Semana começa com 20 vagas de emprego em Aquidauana

Aquidauana

Carro bate em poste, deixa imóveis sem energia e complica trânsito

Publicidade

Clima

Segunda-feira será de céu nublado e possibilidade de chuva em Aquidauana

ÚLTIMAS

Oficina

Projeto prevê produção de fraldas geriátricas no sistema prisional

Os testes irão priorizar o uso noturno, período em que é possível avaliar com maior precisão a eficiência do produto

Saúde

Projeto com cães treinados vai oferecer cinoterapia para crianças autistas em Anastácio

Iniciativa inédita na saúde municipal utilizará animais da Polícia Militar como facilitadores

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo