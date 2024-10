Terça poderá ser de recorde de calor em Aquidauana

Após uma segunda-feira (07) de calor intenso em Aquidauana (MS), a temperatura hoje deverá ser ainda maior no estado do Mato Grosso do Sul de acordo com meteorologistas.

Ontem, a Princesa do Sul alcançou a maior temperatura do MS, registrando impressionantes 43,7°C, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Muitos leitores do O Pantaneiro, porém, informaram que o termômetro do centro da cidade chegou a marcar 45°C.

Além da alta temperatura, o clima foi marcado ainda pela baixa umidade relativa do ar, com mínima registrada de apenas 7%.

Trazendo um pouco mais de alívio, uma mudança climática está prevista para amanhã com a chegada de uma frente fria que irá trazer chuva para a região. Para esta quarta-feira (09) estão previstos 18mm de chuva. Na quinta-feira (10), de acordo com o site Climatempo o dia será de nebulosidade e na sexta-feira (11) estão previstas tempestades e 45mm de chuva e a temperatura não passará dos 30°C.