02 de Dezembro de 2025 • 07:53

Clima

Terça terá calor e chance de granizo em Aquidauana

A temperatura mínima prevista para o município é de 24°C, enquanto a máxima fica em 38°C

Da redação

Publicado em 02/12/2025 às 07:10

Atualizado em 02/12/2025 às 07:47

Arquivo/ O Pantaneiro

A terça-feira (2) deve ser marcada por instabilidades em Aquidauana, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima prevista para o município é de 24°C, enquanto a máxima pode variar entre 36°C e 38°C, mantendo o clima quente ao longo do dia.

O céu deve permanecer com muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos. O Inmet também alerta para a ocorrência de queda de granizo, fenômeno que pode acompanhar os núcleos de tempestade mais intensos.

Com a combinação de calor e elevada umidade, as condições favorecem a formação de temporais. A orientação é para que a população fique atenta a mudanças bruscas no tempo e evite áreas abertas durante descargas elétricas, além de redobrar cuidados no trânsito devido à redução de visibilidade provocada pela chuva.

As recomendações do instituto incluem ainda que moradores busquem abrigo durante tempestades e evitem se abrigar sob árvores, que oferecem risco de queda.

Leia Também

2
Entre em nosso grupo