Terça terá calor e chance de granizo em Aquidauana

A terça-feira (2) deve ser marcada por instabilidades em Aquidauana, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima prevista para o município é de 24°C, enquanto a máxima pode variar entre 36°C e 38°C, mantendo o clima quente ao longo do dia.



O céu deve permanecer com muitas nuvens, e há possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos. O Inmet também alerta para a ocorrência de queda de granizo, fenômeno que pode acompanhar os núcleos de tempestade mais intensos.



Com a combinação de calor e elevada umidade, as condições favorecem a formação de temporais. A orientação é para que a população fique atenta a mudanças bruscas no tempo e evite áreas abertas durante descargas elétricas, além de redobrar cuidados no trânsito devido à redução de visibilidade provocada pela chuva.



As recomendações do instituto incluem ainda que moradores busquem abrigo durante tempestades e evitem se abrigar sob árvores, que oferecem risco de queda.

