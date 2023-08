Terceira noite da 54ª Expoaqui apresenta show empolgante de Marcos e Belutti / Reprodução/Instagram

A terceira noite da 54ª Expoaqui promete ser uma experiência inesquecível para os amantes da música sertaneja, com o show eletrizante da dupla Marcos e Belutti. O evento, que é gratuito e aberto a toda a população, acontece neste sábado, dia 12 de agosto, no Parque de Exposições de Aquidauana.

Marcos e Belutti, conhecidos por suas canções cativantes e performances carismáticas, estão prontos para arrasar no palco da Expoaqui. Com uma trajetória marcada por sucessos e uma legião de fãs fieis, a dupla promete uma apresentação que ficou gravada na memória do público presente.

Os portões da 54ª Expoaqui foram abertos visando proporcionar uma oportunidade única para o público prestigiar este grandioso evento. Com uma variedade de atrações, desde exposições agropecuárias, shows de artistas renomados, a Expoaqui se consolidou como um ponto de encontro para a diversão em família e a celebração da cultura rural.

O encerramento da Expoaqui está marcado para domingo, dia 13 de agosto, e espera o tão aguardado show da dupla Jads e Jadson, que promete fechar o evento com chave de ouro.

Além das atrações noturnas, a Expoaqui também foi palco de um evento significativo no período da manhã: o Leilão Parceiros MS 2023. O leilão apresentou uma oferta especial de reprodutores nelore PO e 250 reses de corte, atraindo a atenção dos criadores e visitantes do setor agropecuário.

A Expoaqui reafirma seu compromisso em oferecer entretenimento de qualidade aliado às tradições do campo, proporcionando uma experiência única para todos os presentes. Com uma combinação de música, exposições e eventos agropecuários, a 54ª Expoaqui se consolida como um dos eventos mais aguardados da região.