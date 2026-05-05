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Termina nesta quarta (06) prazo para regularização do Título de Eleitor

Cartório de Aquidauana realiza plantão até às 18 horas nos últimos dias para atender a população

Redação

Publicado em 05/05/2026 às 13:19

Atualizado em 05/05/2026 às 13:23

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Cartorio Eleitoral de Aquidauana / O Pantaneiro

Termina nesta quarta-feira (6) o prazo para cidadãos de todo o país obterem o primeiro título ou regularizarem o documento na Justiça Eleitoral.

O atendimento pode ser feito presencialmente nos cartórios eleitorais ou pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, para quem já tem biometria cadastrada.

O prazo vale para os seguintes serviços:

alistamento eleitoral (emissão do primeiro título);
transferência de domicílio eleitoral;
revisão de dados cadastrais;
regularização de outras pendências.

Quem não atualizar a situação ficará impossibilitado de votar nas Eleições 2026, em outubro. Além disso, enfrentará restrições administrativas, como dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade, tomar posse em cargos públicos ou se matricular em instituições de ensino públicas.

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