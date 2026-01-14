Acessibilidade

14 de Janeiro de 2026 • 19:12

Ensino Superior

Terminam nesta sexta matrículas do IFMS de Aquidauana

Candidatos aprovados na 1ª chamada do Exame de Seleção 2026 devem realizar de 12 a 16 de janeiro a matrícula online endereço: http://matricula.ifms.edu.br/

Da redação

Publicado em 14/01/2026 às 16:11

Atualizado em 14/01/2026 às 16:13

Unidade IFMS / IFMS

Termina nesta sexta-feira (16) o prazo para matrícula para os candidatos convocados na primeira chamada do processo seletivo do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Todo o procedimento será realizado de forma online, por meio do Sistema de Matrícula do IFMS, disponível no endereço: http://matricula.ifms.edu.br/, mas caso algum candidato tenha dúvidas, pode comparecer diretamente no campus, localizado na rua José Tadao Arima, 222 (ao lado do Aeroclube de Aquidauana - fundos da Fazenda Guanandy).

Os candidatos convocados na primeira chamada — ou seus responsáveis legais, no caso de menores de 18 anos — devem acessar o sistema dentro do prazo estabelecido para efetivar a solicitação de matrícula. A não realização do procedimento dentro do período pode resultar na perda da vaga.

De acordo com o IFMS, após o encerramento do prazo, caso ainda existam vagas remanescentes, estas serão destinadas aos candidatos em lista de espera. A convocação seguirá os critérios de reserva de vagas para ações afirmativas, o limite de vagas não ocupadas e a ordem de classificação, conforme previsto no Edital nº 58/2025.

Nos cursos em que o número de inscritos foi menor que o número de vagas ofertadas, todos os candidatos já estão automaticamente convocados para a matrícula. Nessas situações, as vagas remanescentes poderão ser ocupadas, preferencialmente, por candidatos inscritos em outros cursos que manifestarem interesse. A solicitação também deve ser feita entre os dias 12 e 16 de janeiro de 2026. A ocupação das vagas seguirá a ordem de pontuação e os critérios de desempate estabelecidos no subitem 8.2 do Edital 58/2025.

Para a efetivação da matrícula, é necessário anexar os seguintes documentos em formato digital:

  • Histórico Escolar do Ensino Fundamental;
  • Documento oficial de identificação com foto;
  • Uma foto atual digital no formato 3x4 ou selfie em postura frontal;
  • Declaração de Vacinação Atualizada (DVA);

Demais documentos exigidos para comprovação de cotas, caso tenha concorrido, conforme informado no ato da inscrição.

O IFMS orienta que os candidatos fiquem atentos aos prazos e leiam atentamente o edital para evitar pendências que possam comprometer a matrícula.

