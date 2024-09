Termômetros podem chegar a 43ºC neste domingo em Aquidauana

O Pantaneiro

Este domingo (22) promete ser de calor intenso, com a previsão de que as temperaturas alcancem até 43ºC em Aquidauana, conforme apontado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima prevista para o dia fica em torno de 22ºC, trazendo pouca variação térmica ao longo do período.



O céu deve apresentar poucas nuvens, sem expectativa de chuvas significativas, o que contribui para a elevação ainda maior das temperaturas. Além do calor extremo, a umidade relativa do ar será um fator de alerta, variando entre 15% e 70%, valores que indicam risco para a saúde, especialmente nas horas mais quentes do dia, quando a umidade atinge os níveis mais baixos.



Riscos à saúde e cuidados necessários

Com o calor escaldante e a baixa umidade, especialistas recomendam cuidados extras, como o consumo constante de água para evitar a desidratação, o uso de roupas leves, e a preferência por locais ventilados ou com ar-condicionado. É importante evitar a exposição ao sol entre 10h e 16h, horários em que os raios ultravioleta estão mais intensos, representando riscos como insolação e queimaduras solares.



Além disso, a baixa umidade pode provocar problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos, sendo aconselhável o uso de umidificadores em ambientes fechados e a hidratação frequente das vias aéreas.



Alerta para queimadas

A combinação de altas temperaturas e baixa umidade aumenta também o risco de incêndios florestais e queimadas em áreas secas. Autoridades ambientais pedem atenção redobrada, solicitando que a população evite qualquer tipo de queimada, já que elas podem se espalhar rapidamente nessas condições climáticas, agravando ainda mais o impacto do calor extremo.



Com a previsão de temperaturas recordes e condições climáticas adversas, o domingo exigirá maior atenção à saúde e ao meio ambiente.