Termômetros podem marcar 13ºC no fim de semana em Aquidauana

Ronald Regis

Embora o astro rei, o sol, predomine durante todo fim de semana, as manhãs e noites podem ser de bastante frio em Aquidauana e Anastácio. A previsão é do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).



Conforme o instituto, no sábado o dia amanhece um pouco gelado. Os termômetros podem chegar a arcar 17ºC. Mas logo, o friozinho vai dando espaço para um dia mais quente. A máxima prevista é de 33ºC.



O dia mais gelado do final de semana deve ser o domingão. O dia amanhece bem gelado. Os termômetros podem atingir até 13ºC.



Já durante o dia, o casaco pode ser dispensado, pois a máxima prevista é também de 33ºC.



Além disso, a umidade relativa do ar continua baixa para os dias podendo atingir 20% que, conforme a Organização Mundial de Saúde, coloca as pessoas em alerta. Também não há previsão de chuvas.