Termômetros podem marcar 8ºC nesta semana em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Após vários dias de calor intenso e tempo seco, Aquidauana se prepara para enfrentar uma brusca queda nas temperaturas ao longo desta semana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chegada de uma frente fria deve derrubar os termômetros para até 8ºC nos próximos dias.



Já nesta quarta-feira (28), a mínima será de 12ºC e a máxima não deve ultrapassar os 27ºC. O dia também será marcado por possibilidade de chuva, que pode ocorrer de forma contínua, contribuindo para o aumento da sensação de frio.



Na quinta-feira (29), o frio se intensifica ainda mais: a previsão é de que os termômetros registrem mínima de 8ºC, com a máxima não passando dos 21ºC. A queda na temperatura deve ser sentida principalmente nas primeiras horas da manhã e no período da noite.



A sexta-feira (30) segue com o mesmo padrão: mínima de 8ºC e máxima de 25ºC, indicando que o frio permanecerá presente até o fim da semana.



A mudança no clima exige atenção da população, especialmente das pessoas mais vulneráveis, como idosos e crianças, que podem sofrer com problemas respiratórios e agravamento de doenças relacionadas ao frio.



Além disso, a Defesa Civil orienta que sejam adotadas medidas de proteção, como reforçar o agasalho, evitar exposição prolongada ao frio e redobrar os cuidados com a saúde.



A previsão de chuva também ameniza o tempo seco que vinha predominando nos últimos dias na região, contribuindo para a melhora na qualidade do ar e redução de focos de queimadas.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!