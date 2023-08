Terra de gente simpática, acolhedora e de natureza exuberante

Aquidauana é uma cidade que, apesar de centenária, carrega o encanto de uma jovem. Sua população, estimada pelo censo 2022, em 46.803 pessoas, é parte responsável por essa característica simpática, que torna o município a Princesinha do Pantanal. Um povo acolhedor, simpático, solidário, de fé e trabalhador, que unido, na sua força, ajuda a proporcionar desenvolvimento para a região.

Um povo que nasceu aqui, ou que para o município se mudou, com o desejo de em terras pantaneiras se estabelecer, empreender e ajudar a fazer de Aquidauana a cidade que é hoje; desenvolvida, moderna e que oferece qualidade de vida e segurança a quem nela mora, ou vem a passeio e que parte levando saudade.

Dados elaborados pela Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) com base em dados levantados ainda pelo censo 2010 (os índices atuais ainda estão em levantamento) sobre o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) em Aquidauana apontam que o município expressa um bom nível, ocupando no ranking estadual a 35º posição. O IDH é um relatório elaborado pela ONU (Organização das Nações Unidas), uma entidade de atuação mundial, que realiza o estudo a partir de informações emitidas por cada país e no Brasil, através do censo. Esse documento é um índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e indicadores de renda per capita, que é usado para classificar os países em quatro níveis do desenvolvimento humano.