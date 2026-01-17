Terra Indígena Limão Verde realiza 1º Desfile Turismo

Você Repórter

A Aldeia Limão Verde, no município de Aquidauana (MS), foi palco, na noite de 16 de janeiro de 2026, do 1º Desfile Turismo da Terra Indígena Limão Verde. O evento reuniu 20 belas candidatas além de moradores da comunidade, visitantes e convidados em uma celebração marcada pela valorização cultural, criatividade e fortalecimento da identidade sociocultural indígena.

Idealizado com o objetivo de valorizar a cultura local, promover o turismo regional e evidenciar o potencial turístico da Terra Indígena Limão Verde, o desfile apresentou trajes, expressões artísticas e referências às tradições do povo indígena, reforçando a importância da preservação dos saberes ancestrais e do protagonismo comunitário.

Além do caráter cultural, o evento também buscou ampliar a visibilidade da aldeia como destino turístico, destacando sua riqueza histórica, social e ambiental. A participação de jurados convidados — reconhecidos por sua experiência, idoneidade e contribuição em áreas relacionadas à cultura e à sociedade — conferiu ainda mais credibilidade e relevância ao concurso, fortalecendo o êxito da iniciativa.

O ponto alto da noite foi a escolha da vencedora do desfile. Estella Gabriely Rui Corrêa, de 13 anos, conquistou o primeiro lugar com 645 pontos, emocionando o público e simbolizando a força, a beleza e a representatividade da juventude indígena da Aldeia Limão Verde. Em segundo lugar ficou Ana Carolina com 531 pontos.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Fabiula Rui, mãe da grande campeã, mandou uma mensagem para a filha:

Como mãe solo, meu coração transborda orgulho ao ver minha filha, aos 13 anos, conquistar pela primeira vez o título de Miss Turismo Indígena. Desde os 9 anos ela participa com coragem, disciplina e amor pela nossa cultura, sem nunca desistir, mesmo quando o caminho parecia difícil. Pertencente ao povo da Aldeia Córrego Seco, ela carrega nas raízes a força da nossa ancestralidade e, nos olhos, o sonho grande de se tornar Policial Federal. Essa conquista não é apenas um título, é o reflexo de sua perseverança, identidade e respeito às suas origens. Como mãe, celebro não só a vitória, mas a mulher forte que ela está se tornando. Que essa faixa seja apenas o começo de muitas conquistas e que ela nunca se esqueça de quem é e de onde veio. Com amor, orgulho e gratidão, De uma mãe para sua filha.

O 1º Desfile Turismo da Terra Indígena Limão Verde consolida-se, assim, como um marco para a comunidade, abrindo caminho para novas edições e reafirmando o compromisso com a valorização cultural, o desenvolvimento do turismo sustentável e o fortalecimento da identidade dos povos indígenas da região.



Carta de Agradecimento

Em nome das responsáveis Dinair Dias Machado e Lediane Martins Farias, a Comissão Organizadora do 1º Desfile Turismo – Cultura em Movimento, realizado na Terra Indígena Límão Verde, em Aquidauana (MS), divulgou uma carta de agradecimento destacando o sucesso do evento e sua importância para a valorização do turismo, da cultura, da identidade e das tradições do povo indígena. A iniciativa fortaleceu a integração entre a comunidade indígena, o poder público, educadores, artistas e parceiros institucionais.

O documento reconhece o apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, da empresa LV Net e das lideranças indígenas da Terra Indígena Límão Verde, entre elas o cacique Ademilson e o vice-cacique Ivanilson. Também foram destacados colaboradores que contribuíram diretamente para a realização do desfile, incluindo educadores, representantes políticos, profissionais da cultura, do turismo e artistas.

Segundo a Comissão Organizadora, o evento representa um marco para o fortalecimento da identidade indígena e do turismo sustentável na região, com a expectativa de que novas ações e encontros semelhantes sejam realizados em benefício da comunidade local e do município de Aquidauana.