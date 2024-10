Testemunho de paciente que venceu câncer de mama marca ação do Outubro Rosa

Assessoria de imprensa da prefeitura de Aquidauana

Testemunho e emoção marcaram a manhã de quinta-feira, dia 17, ,nas ESF’s localizadas na Estevão Alves Correa – João André Madsen (JAM) e Tiago Bogado, durante ação do “Outubro Rosa” realizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico (SESAU).



Na ocasião, a médica Jussania Campos palestrou destacando a importância da prevenção, do auto exame e falou também da prevalência do câncer de mama, de colo de útero e enfatizou as causas que podem ser genéticas ou ambientais.



O ponto alto do “Outubro Rosa” na ESF da Estevão foi a participação do grupo de mulheres da Rede Feminina, as quais falaram do objetivo do grupo, das conquistas que alcançaram por meio da parceira com a Prefeitura de Aquidauana e, finalizaram, com o testemunho de cura de Maria Goretti de Souza Gama, que venceu o câncer de mama.

“O emocional é o primeiro que abala e muito, não só da pessoa acometida do câncer, mas de todos a sua volta. Depois vem o tratamento penoso, o qual precisamos fazer a risca. Hoje estou curada graças a Deus, mas, mesmo assim, anualmente faço o controle, uma bateria de exames. Portanto cuidem-se! Aproveitem essas ações realizadas pela prefeitura, pois são muito importantes”, alertou Maria Goretti.



Após as palestras, as pacientes conversaram com Ângela Moura - consultora da Mary Kay a qual fez teste de tons de maquiagem e, também, puderam ter dicas de produtos naturais com Luzia Marques do Espaço Vida Saudável.