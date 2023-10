The Blues e Everton vencem na estreia do 74º Campeonato Amador de Aquidauana

Divulgação

Os times The Blues e Everton venceram na estreia do 74º Campeonato Amador de Aquidauana. Ontem, 19, houve dois jogos no Estádio Mario Pinto.

Às 18h, o S.E. Guanandy enfrentou o Everton FC e perdeu de 2X3. Os gols do Guanandy foram feitos pelos jogadores Keverson e Rubens e para o vencedor Everton FC quem ajudou na vitória foram os jogadores Gabriel, Alcione e Renan.

Às 20h teve confronto entre Aston Vila e The Blues. Neste jogaço o The Blues venceu de goleada por 6 a 3. Os gols do time vencedor foram feitos por Marcos Henrique [2 gols], Bruno, Christian e Vinicius [2 gols]; O Aston Vila teve gols de Bruno, Gabriel e Iago.

A competição, organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), reúne 13 equipes da região pantaneira. As equipes foram divididas em quatro grupos, onde apenas as melhores seguirão na competição.

Confira a Classificação:



Grupo A:

1º União Bela Vista FC - 3pts

2º Vila Umbelina - 0 pts

3º Puxarará - 0 pts



Grupo B:

1º JBS - 3 pts

2º Nova Aquidauana - 0 pts

3º Atlético FC - 0 pts

4º Juventus FC - 0 pts



Grupo C:

1º Everton F.C - 3pts

2º S.E. Guanandy - 0 pts

3º Vila Pinheiro - 0 pts



Grupo D:

1º The Blues - 3 pts

2º Aston Vila - 0 pts

3º Racing Pantaneiro - 0 pts