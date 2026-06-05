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The Frankz, Marasmo e Chicão Castro embalam segundo dia do Encontro de Relíquias de Aquidauana

Shows desta sexta-feira terão identidade regional e, claro, o bom e velho rock

Anibal Placêncio

Publicado em 05/06/2026 às 09:41

Atualizado em 05/06/2026 às 09:57

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Atrações do segundo dia do evento / Divulgação

No ritmo da identidade regional e do bom e velho rock, as apresentações do cantor Chicão Castro e das bandas Marasmo e The Frankz prometem embalar a Avenida Pantaneta neste segundo dia do 10º Encontro de Relíquias de Aquidauana. O evento, que já virou referência no calendário cultural e automobilístico do Mato Grosso do Sul, caracteriza-se por unir apaixonados por carros antigos, motos e boa música.

Conhecido por sua presença marcante e por letras que dialogam com a vida cotidiana e as raízes culturais, Chicão Castro deve transformar a Avenida Pantaneta em um grande coro a céu aberto.

Atração tradicional no Encontro de Relíquias, a banda Marasmo conquista a admiração do público com seu repertório de rock, misturando influências clássicas com composições próprias.

Os jovens irmãos do The Frankz contabilizam mais de cinco anos de estrada e também já brilharam no evento - em 2024. Com experiência de terem tocado em alguns dos maiores festivais de motociclismo do Brasil, voltam ao Pantanal sul-mato-grossense com grande alegria para repetir o sucesso feito dois anos atrás.

A apresentação do The Frankz terá início às 18h desta sexta-feira (05). Na sequência, às 20h20, a Marasmo sobe ao palco do evento. A programação musical da noite se encerra com o cantor Chicão Castro, a partir das 22h40 e invadindo a madrugada de sábado (06).

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