Tiago e Eloir realizam sonho de ver jogo do Corinthians e Palmeiras em SP: presente de aniversário!

Tiago viveu momentos emocionantes ao lado da mãe Eloir / Arquivo Pessoal

O escritor aquidauanense Tiago de Arruda Campos, de 39 anos, e a mãe, dona Eloir Campos, realizaram o sonho de ver o coração, o Corinthians ao vivo, uma partida num estádio de futebol. Mãe e filho, conseguiram ir até São Paulo por meio de uma rede de apoiadores.

Eles assistiram à partida ocorrida em 16 de fevereiro entre o Corinthians e o Palmeiras, no estádio da Neo Química Arena, pela nona rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.

Eloir contou ao O Pantaneiro como foi a experiência. "Estamos muito agradecidos. Foi um sonho realizado. Estamos muito felizes. Foi um presente de aniversário que o Tiago ganhou de alguns amigos queridos e do irmão."

Ela diz que a viagem começou no dia 15 de fevereiro, quando saíram de Aquidauana às 8h com destino a Campo Grande. Depois, às 14h30, eles embarcaram rumo a São Paulo de ônibus e chegaram no estado no outro dia de manhã.

"Em São Paulo chegamos às 7h30 da manhã. Fomos recebidos por um amigo da família, que nos conduziu pela cidade. Fomos até à fábrica do senhor Sidney, que providenciou os ingressos para assistirmos ao jogo do Corinthians e Palmeiras."

Ela diz que após isso, ambos foram direcionados ao Centro Cultural do Corinthians, onde passaram o dia. Mãe e filho visitaram o Memorial das Taças, onde o momento foi extremamente emocionante. "Inclusive nesse período o senhor André Carrijo nos acompanhou dentro do Memorial e deixou o Tiago colocar uma taça no colo. Essa taça foi da vitória do Corinthians em 2012."

(Tiago se emocionou com partida. Foto: Arquivo Pessoal)

Apesar de o Corinthians ter empatado com 2 a 2 na partida, a mãezona destaca que o momento foi repleto de emoção.

"O jogo foi só emoção, só alegria total. Nosso amigo desceu as escadarias das arquibancadas com o Tiago no colo. Ele sentiu a adrenalina. O menino desceu e subiu com o Tiago uns 30 degraus. Fomos muito bem assistidos lá, ficamos no camarote com todo o aparato possível. Foi um momento impressionante de nossas vidas", disse Eloir que agradeceu a dupla Sidney e André que deram todo um aparato para eles.

Eloir afirma que Tiago fez fotos após o jogo com os jogadores, ganhou uma camiseta e vários brindes do time.

"Estou extremamente agradecida ao senhor André Carrijo, ao senhor Sidney. Quero agradecer muito a todos que colaboraram. Fomos muito bem assistidos. Agradecer ao Marcelo e família, Dr. Vanderlei, Tia Eloina e Arsênio, Tia Isaura, amiga Arlete e os pais."

(Camiseta autografada que Tiago ganhou. Foto: Arquivo Pessoal)