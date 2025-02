Tiago, um amor por ônibus e a amizade que transformou sua vida

Thiago de Arruda Campos e sua grande paixão: ônibus / Arquivo Pessoal

Em Aquidauana, um jovem com deficiência encontrou nas rodas e motores dos ônibus mais do que apenas um fascínio. Para Tiago de Arruda Campos, de 41 anos, o transporte coletivo é uma paixão que vai além da simples observação de modelos e viagens. É um mundo de histórias, momentos e sonhos. E foi graças a Ney, um motorista da empresa Andorinha, que Tiago teve sua vida transformada por gestos de amizade e carinho.



Em 2019, Tiago recebeu um presente que simbolizaria muito mais do que um simples objeto. Ele ganhou do motorista Ney uma réplica de ônibus, um gesto que se tornou um marco em sua vida. A entrega aconteceu quando Sr. Ney e sua esposa Vânia foram até Tiago e o surpreenderam com o presente que tocaria seu coração de forma única. “Esse é o grande motorista da Andorinha, senhor Ney, que se tornou um amigão! Ele que deu a réplica ao Tiago”, compartilhou um familiar emocionado.





Tiago, com um sorriso largo e olhos brilhando de alegria, recebeu a réplica do ônibus com muito entusiasmo. "Ele vive dentro de um ônibus", comentou o familiar, descrevendo a relação profunda que Tiago tem com os veículos. O presente que Tiago recebeu era especial: além de ser um modelo de grande porte, o gesto de Sr. Ney se repetiu ao longo do tempo, quando ele enviava novas réplicas conforme os modelos mais recentes da frota da Andorinha, permitindo que Tiago atualizasse sua coleção de miniaturas, com um carinho e atenção raros.

Esse vínculo entre Tiago e o Sr. Ney não se limitou às réplicas. Em junho de 2019, Tiago teve a chance de viver uma experiência inesquecível, quando foi acompanhado de perto pelo próprio Sr. Ney durante uma viagem até Corumbá. Na estrada, o motorista dedicou todo o cuidado necessário, tornando o momento ainda mais especial para Tiago, que, com o coração cheio de gratidão, sabia que essa amizade era algo único.





Mas a história de Tiago não parou por aí. Em 13 de junho de 2024, o Sr. Ney, em um gesto de carinho incomum, levou Tiago para conhecer a garagem da Andorinha, em Campo Grande, MS. Para Tiago, aquele foi mais um sonho realizado. “Coração cheio de orgulho e alegria por poder viver momentos felizes. Gratidão eterna por ter tido o privilégio de conhecer um anjo de Deus: Sr. Ney”, afirmou a família, agradecendo a generosidade e o cuidado do motorista que se tornou parte fundamental da vida de Tiago.

Além do carinho de Sr. Ney, a montagem das três primeiras réplicas pequenas que Tiago recebeu contou com a colaboração de Marlon e Marília, amigos de Tiago desde os tempos de escola na Escola Estadual Marechal. A marcenaria Gonçalves, onde os modelos foram feitos, também se fez presente, proporcionando a Tiago a oportunidade de ver suas réplicas ganharem forma, de acordo com o sonho de se cercar do que ele mais amava.





O amor de Tiago pelos ônibus e a amizade com Sr. Ney são um exemplo emocionante de como gestos de carinho e empatia podem transformar vidas. A história de Tiago, que sempre viu o ônibus como uma forma de transporte, se tornou um conto de amizade verdadeira, onde o amor por veículos se entrelaça com a humanidade, criando momentos inesquecíveis que ele levará para sempre em seu coração.