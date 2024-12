Time amador transforma gols em alimentos para famílias de Aquidauana e Anastácio

Divulgação

O WFC, um time de futebol amador de Aquidauana, tem mostrado que o esporte vai além das partidas e resultados. Em comemoração ao aniversário do time, os jogadores realizaram uma ação solidária que marcou o final da temporada 2024: cada um dos 85 gols marcados ao longo do ano foi revertido em alimentos não perecíveis, doados para famílias carentes das cidades de Aquidauana e Anastácio.



A iniciativa é mais um exemplo do compromisso social do WFC, que em 2023 comemorou seu aniversário de forma igualmente especial, com o plantio de 83 mudas de árvores na região.







Wellynton Torressani, responsável pelo time, destacou a importância de iniciativas como essa em entrevista ao jornal O Pantaneiro. “Chegamos ao fim da temporada 2024, um ano marcante para o WFC. Marcamos 85 gols, e cada um deles foi revertido em alimentos não perecíveis, doados para a população de Aquidauana e Anastácio. Essa foi nossa forma de gratidão por todo o apoio e empenho que recebemos”, afirmou.



Torressani enfatizou o espírito de solidariedade que move o time. “Nosso time vai além das quatro linhas: buscamos pelo próximo, pelo amor e pela solidariedade. O WFC representa união e transformação, e é com esse espírito que seguimos honrando e abençoando outras pessoas”, declarou.



A ação só foi possível graças ao empenho dos jogadores, comissão técnica e apoiadores do WFC, que se uniram em prol de um objetivo comum. Para 2025, os planos do time são ainda mais ambiciosos. “E já aviso: em 2025, nossas ações serão ainda mais fortes. Vamos seguir transformando!”, garantiu Torressani.



Com gestos como esses, o WFC reafirma sua missão de impactar positivamente a comunidade, mostrando que o futebol pode ser um poderoso instrumento de transformação social.