Time de basquete de Aquidauana vence os Jogos Escolares da Juventude de MS

Time escolar de basquete de Aquidauana / Arquivo Pessoal

Contra o time de Paranaíba, os atletas do time com idades entre 15 e 17 anos, João Flávio como capitão, Pedro Henrique, Luiz Henrique, Davi Bardella, Aruã Melgarejo, Davi Machado, Victor Figueiredo , Murilo Araújo, Pedro Benites, fizeram bonito em quadra e ganharam para Aquidauana a taça de campeões.

Com um placar de 59x45, o time de basquete de Aquidauana da Escola Estadual Coronel José Alves Ribeiro - Candido Mariano e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, venceu de forma invicta a 2ª divisão dos Jogos Escolares da Juventude de Mato Grosso do Sul, neste fim de semana.

Segundo o técnico do time, Alfredo de Oliveira Junior, conhecido como Alfredinho, a competição foi bem disputada. "As equipes todas buscando o acesso a primeira divisão, onde as melhores equipes se encontram e agora nosso foco é trabalhar bastante para permanecer e bem representar nosso município o projeto Aquidabaskete e as escolas em que desenvolvermos os treinamentos".

Ainda este ano, a equipe vai disputar o Campeonato Estadual Adulto de basquete organizado pela Federação de Basquete MS e também os Jogos Abertos de MS.

Os jogos aconteceram de 26 de maio a 1º de junho em Três Lagoas. Os Jogos Escolares da Juventude de MS têm por finalidade aumentar a participação dos alunos em atividades esportivas nas Instituições de Ensino, públicas e privadas, do Estado de Mato Grosso do Sul, e promover a ampla mobilização da juventude estudantil estadual em torno do esporte, além de servir como seletiva para a Etapa Regional e Etapa Nacional dos Jogos Escolares da Juventude do Comitê Olímpico do Brasil.

